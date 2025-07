Va in archivio con un podio la giornata inaugurale del nuoto alle Universiadi 2025, competizione multisportiva riservata agli atleti universitari di tutto il mondo in corso di svolgimento in Germania. Giulia D’Innocenzo (55.43 al lancio), Federica Toma (54.57), Viola Scotto di Carlo (54.96) e Agata Maria Ambler (54.90) hanno regalato all’Italia la prima medaglia della manifestazione, conquistando il bronzo nella 4Ă—100 stile libero donne con il tempo di 3:39.86 alle spalle degli Stati Uniti (3:36.21) e della Cina (3:38.70). Quarto posto ad un soffio dal podio in 3:15.21 per la staffetta veloce maschile composta nell’ordine da Luca Serio (49. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, azzurre di bronzo nella 4×100 sl alle Universiadi. Staffetta maschile e Marchello ai piedi del podio