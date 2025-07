Juventus Conceicao un colpo per rilanciare l’attacco della squadra

La Juventus ha riportato Francisco Conceicao a Torino, chiudendo un’operazione da 30 milioni di euro con il Porto. L’ala portoghese, classe 2002, torna con un trasferimento definitivo, dopo un prestito da 10 milioni nella stagione 2024-25. L’accordo prevede pagamenti dilazionati in quattro rate, una mossa che garantisce flessibilitĂ finanziaria. Conceicao L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conceicao, un colpo per rilanciare l’attacco della squadra

In questa notizia si parla di: juventus - conceicao - colpo - rilanciare

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

Offerta ufficiale dal valore di 30 milioni di euro da parte della Juventus al Porto per Francisco Conceicao Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo è ormai alle fasi finali: la proposta dei bianconeri corrisponde al valore della clausola ma è pagata a rate Vai su Facebook

Calciomercato 2025, ultime news di oggi in diretta live; Juve-Conceicao, terzino Milan, baby colpo Napoli: il mercato di ieri ??; Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in piĂą.

Doppio colpo in vista: le mosse segrete di Inter e Juventus - Le ultime indiscrezioni parlano del possibile intreccio tra Inter e Juventus che coinvolgerebbe due giocatori di primo piano: Davide Frattesi e Nico Gonzalez. newscalciomercato.eu scrive

Mercato Juve, tutto pronto per il secondo colpo in entrata: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri - Mercato Juve, tutto pronto per il secondo colpo in entrata: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri Il futuro di Francisco Conceição alla Juventus sta prendendo una piega sempre più concreta, con il ... Come scrive juventusnews24.com