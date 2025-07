Baumgartner e il volo del 2012 | quando superò il muro del suono a corpo libero

Il base jumper austriaco tredici anni fa si lanciò da oltre 39 chilometri, diventando il primo essere umano capace di superare il muro del suono a corpo libero. Guarda il video diffuso da RedBull. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Baumgartner e il volo del 2012: quando superò il muro del suono a corpo libero

