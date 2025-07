Mercato Juve | Weah verso il Marsiglia si lavora per Sancho

Torino, 17 luglio 2025 – Prosegue il calciomercato della Juventus, con Damien Comolli alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la squadra della Vecchia Signora. Mentre lavora sui colpi in entrata, però, il dirigente bianconero studia anche i colpi in uscita, uno su tutti Timothy Weah. L'americano, passato dal Lille alla Juventus nell'estate del 2023, è vicinissimo all'addio: per lui si prospetta un ritorno in Ligue 1, precisamente al Marsiglia. Con la Vecchia Signora ha messo a segno 7 gol e fornito 7 assist in 78 presenze totali in due anni, mentre per, per quanto riguarda i trofei, con la maglia bianconera conta una Coppa Italia vinta nella stagione 2023-24, con Massimiliano Allegri in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Juve: Weah verso il Marsiglia, si lavora per Sancho

