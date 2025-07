Morto l' atleta del lancio dalla stratosfera Baumgartner una vita fra record e imprese

Una vita all'insegna dell'adrenalina quella di Felix Baumgartner, il noto atleta morto oggi in un incidente con il suo parapendio a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Nato a Salisburgo, in Austria, il 20 aprile del 1969, Baumgartner √® soprattutto noto per il Red Bull Stratos, il progetto che lo ha portato, il 14 ottobre del 2012, a lanciarsi dallo spazio, a 38.969,4 metri di altezza, e conquistare tre record mondiali: quello dell'altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, quello relativo all'altezza maggiore di un lancio da pallone aerostatico e, infine, quello della velocit√† massima raggiunta da un uomo in caduta libera, di ben 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

