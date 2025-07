Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata delle Universiadi 2025 in corso di svolgimento ad Essen. Oggi si sono svolte le prove individuali di sciabola maschile e della spada femminile. Il miglior risultato è stato di Edoardo Reale, che è stato eliminato nei quarti di finale, battuto dall’ungherese Gergo Horvath con il punteggio di 15-12. Il magiaro è poi giunto in finale, dove è stato sconfitto dal super favorito di giornata, Park Sangwon. Il sudcoreano si è imposto per 15-8, conquistando così la medaglia d’oro. Sul gradino piĂą basso del podio sono saliti il tedesco Moritz Schenkel, battuto 15-9 da Park, e l’altro sudcoreano Heegeun Hwang, sconfitto all’ultima stoccata per 15-14 da Horvath. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scherma, Edoardo Reale si ferma ai piedi del podio alle Universiadi. Elena Ferracuti eliminata agli ottavi