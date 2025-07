Juventus | Mattia Brugarello innesto per il futuro

Un nuovo innesto per il futuro La Juventus continua a puntare sui giovani talenti, e Mattia Brugarello rappresenta una scommessa intrigante per il settore giovanile. Le indiscrezioni di mercato sottolineano l’arrivo del difensore alla Juventus Next Gen, un trasferimento che segna un passo importante nella sua carriera. Damien Comolli, guida L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Mattia Brugarello, innesto per il futuro

Serie C, Juventus Next Gen: Ufficiale l'arrivo di un giovane difensore classe 2005. Ecco di chi si tratta; La Juventus continua a investire sul futuro: arriva il giovane difensore dalla Serie D; Teramo, Brugarello avrebbe firmato con la Juventus.

Mattia Brugarello, "sangue messinese" alla corte della Juventus - Il giovane classe 2005, il cui padre e nonno (ha esordito in Serie con l'Acr) sono originari dello Stretto, dopo le esperienze con Inter, Monza e Teramo vestirà i colori bianconeri in Lega Pro con la ... msn.com scrive

Juventus Next Gen - Juventus Next Gen, Brugarello festeggia il suo arrivo in bianconero: la FOTO e il messaggio del difensore Mattia Brugarello, il difensore centrale classe 2005, ha recentemente firmato con la Juventus ... Lo riporta juventusnews24.com