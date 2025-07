Nasce l’Union Brescia | sostituirà la Feralpisalò in Serie C Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino

Federico Targetti 17 lug 2025, 20:28 Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 20:28 E' stato presentato oggi il progetto del nuovo marchio che riporta in vita il calcio nella cittĂ lombarda Un nuovo inizio nella storia del Brescia: la societĂ lombarda, che si è vista retrocedere in Serie C d'ufficio a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati e di debiti fiscali, non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di terza divisione italiana, e dunque è scomparsa dal nostro panorama calcistico. Ma oggi è nata una nuova realtĂ , con a capo Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia e del gruppo Feralpi.

