Roma, 17 luglio 2025 – "A volte è necessario salire molto in alto per capire davvero quanto si è piccoli". Sicuramente oggi che è salito molto più in alto della stratosfera da cui il 14 ottobre 2012 si lanciò con un'impresa entrata nella storia, Felix Baumgartner, comprende quanto tutto sia piccolo. I l base jumper e paracadutista austriaco, 56 anni, conosciuto per le sue imprese estreme, in particolare per il lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali, si è schiantato in un camping a Porto Sant'Elpidio dopo essere precipitato con il suo deltaplano a motore. Sembra impossibile che l'uomo che ha sfidato i limiti umani, il primo ad infrangere il muro del suono senza bisogno di un velivolo sia stato colto da malore e abbia perso il controllo del mezzo precipitando nella piscina di una struttura ricettiva.

© Quotidiano.net - L’impresa di Felix Baumgartner, quando nel 2012 si lanciò dalla stratosfera in caduta libera