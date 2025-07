' glo For Music' concerto a sorpresa dei Coma Cose

Napoli, 17 apr. - All'Arenile si è tenuta l'esibizione a sorpresa dei ComaCose. Il gruppo, ospite dell'evento glo for Music, ha realizzato i propri brani più iconici sorprendendo tutti i presenti. La tappa di Napoli è solo l'ultima del progetto itinerante organizzato da glo per accogliere al meglio l'estate nella penisola, dopo il successo dello scorso anno e i riscontri positivi nelle tappe precedenti. Fabio De Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia, ha dichiarato: "glo for music così come glo for art lega il brand all'interno di spazi culturali molto importanti per i nostri consumatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'glo For Music', concerto a sorpresa dei Coma Cose

In questa notizia si parla di: music - sorpresa - concerto - coma

AllYouCanSing Live Music con sorpresa - Se sei alla ricerca di eventi a Roma davvero unici, segna questa data: giovedì 19 giugno 2025, a partire dalle 19:30, il locale Farina – Food&Drink di via Gallia 180 ospita un’esperienza musicale fuori dagli schemi.

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata ‘glo for music’ - (Adnkronos) – Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto.

Tananai conquista Fregene con un’esibizione live a sorpresa per “glo for music” - Un secret show al tramonto, tra energia pura e un’ondata di freshness: glo regala emozioni indimenticabili sulla spiaggia del Singita.

È stata una bella sorpresa leggere queste parole, giunte via mail da parte di fr. Alberto J. Pari, Direttore del Magnificat Institute, scuola di musica nel cuore della città vecchia di Gerusalemme: "Cari amici del MaMu, Spero che stiate bene, qui come ben sapete l Vai su Facebook

'glo For Music', concerto a sorpresa dei Coma Cose; “glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose; I Coma Cose conquistano Napoli con un’esibizione a sorpresa per “glo for music” - -.

I Coma Cose si esibiscono a sorpresa a Napoli - Una serata magica ha sorpreso Napoli: i Coma Cose hanno stupito con una performance live a sorpresa, trasformando il suggestivo Arenile di Bagnoli, affacciato sul lungomare della città, in ... Scrive msn.com

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose - Sull’Arenile di Bagnoli, il duo musicale è stato protagonista di un secret show firmato “glo for music”, il progetto itineran ... Come scrive msn.com