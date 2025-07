Ritrovato senza vita dopo 3 giorni di ricerche Matthew Hall il turista inglese disperso in Valchiavenna

Matthew Hall è stato ritrovato senza vita il 16 luglio sotto la croce di Daloo in Valchiavenna (Sondrio). Il 33enne era scomparso dall'8 luglio, ma le ricerche erano iniziate il 13 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E' stato ritrovato ieri sera a Chiavenna il corpo senza vita del giovane turista inglese disperso dall'8 luglio. Era precipitato in un luogo impervio.

