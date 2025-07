San Siro caos | Milano rischia di perdere l’Europeo del 2032

Milano rischia di perdere l’Europeo di calcio del 2032. Una situazione paradossale per la città che ospita Milan e Inter e che fino a qualche mese fa era candidata autorevole come sede di una finale di Champions League nel 2026 o 2027. Lo scenario, però, è cambiato e gli standard che la Uefa richiede ai due paesi che ospiteranno l’edizione del 2032 dell’Europeo, Italia e Turchia, escludono l’attuale San Siro. Il verdetto è emerso in un incontro che ha visto coinvolti il sindaco Beppe Sala, nelle ore frenetiche del moltiplicarsi delle notizie sull’inchiesta che riguarda lui in prima persona e la sua Giunta in tema di urbanistica, la Uefa rappresentata da Michele Uva e i dirigenti di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - San Siro, caos: Milano rischia di perdere l’Europeo del 2032

