Calciomercato Milan il Galatasaray blocca Morata al Como La situazione

Affare Álvaro Morata, non c'è ancora accordo tra Milan e Galatasaray per l'interruzione del prestito. L'attaccante vorrebbe andare al Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

In questa notizia si parla di: milan - galatasaray - morata - como

Ex Milan, Calabria tra Bologna e Galatasaray: il punto di Moretto - Davide Calabria, ex capitano del Milan, potrebbe rinnovare con il Bologna o andare a parametro zero in Turchia al Galatasaray: le news

Milan, senti Morata: "Farò di tutto per tornare al Getafe. Galatasaray? Altri sei mesi, poi non so cosa succederà " - Alvaro Morata scopre le carte per il proprio futuro: `Farò tutto il possibile per tornare al Getafe. Galatasaray? Ho ancora sei mesi lì, ma non.

Milan, Morata: “Non so cosa succederà dopo il Galatasaray. Siviglia? Come potrei…” - Il futuro di Alvaro Morata, attaccante del Milan ma attualmente in prestito al Galatasaray in Turchia, si dirige sempre di più verso la Spagna

#Calciomercato #Milan, il Galatasaray blocca #Morata: il Como aspetta ancora #SempreMilan Vai su X

? #Calciomercato #Milan – Morata si presenta al ritiro del Galatasaray ma chiede la cessione ? L’attaccante spagnolo attende la fine del prestito e spinge per la cessione al Como. Situazione in evoluzione, il Milan osserva da lontano #Morata #Galat Vai su Facebook

Morata vuole il Como, ma il prestito col Galatasaray blocca tutto; Morata al Como non si sblocca, cosa sta succedendo: dipende dal Galatasaray e da Osimhen; Milan, la situazione del trasferimento di Morata al Como.

Morata al Como non si sblocca, cosa sta succedendo: dipende dal Galatasaray e da Osimhen - L'attaccante spagnolo ha dato da tempo la propria parola ai lariani, ma è ancora a Istanbul. Da msn.com

Milan, Morata-Como: il Galatasaray tiene in stallo l’operazione - Morata vuole il Como, accordi già chiusi tra Milan e club lariano, ma il Galatasaray lo blocca in attesa di Osimhen. msn.com scrive