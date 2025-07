L’Odissea caprese di Friedrich Preller conferenza di Renato Esposito e Luciano Garofano

di Marco Milano “L’Odissea caprese di Friedrich Preller”. Alla Fondazione Serena Messanelli Zweig ci sarĂ una conferenza di Renato Esposito e Luciano Garofano. Un incontro che prende spunto dalla mostra in corso fino al 5 agosto dal titolo “Capri Odissea” durante il quale Renato Esposito mostrerĂ e commenterĂ la figura dell’eroe omerico Ulisse, visto con gli occhi di Preller e messo a confronto con diverse opere in cui è protagonista in autori come Anselm Feuerbach, Arnold Böcklin, John William Waterhouse, Alberto Savinio. A Luciano Garofano, invece, il compito di approfondire l’arrivo delle opere di Preller a Capri, nel 1938, in occasione del Bimillenario Augusteo, sottolineando i buoni rapporti intercorsi tra Capri e Weimar. 🔗 Leggi su Ildenaro.it