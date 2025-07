Venduto all' asta frammento di Marte per 5 milioni di dollari

Un frammento di Marte dal valore scientifico e simbolico eccezionale ha conquistato il mercato internazionale dell'arte e della scienza: si tratta di NWA 16788, il più grande meteorite marziano mai ritrovato sulla Terra, venduto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 5,3 milioni di dollari (circa 4,9 milioni di euro), più del doppio della stima minima fissata in partenza (tra i 2 e i 4 milioni). Il meteorite, del peso di 24,67 kg, è stato scoperto nel luglio 2023 nel Sahara nigerino, nella regione di Agadez, da un cacciatore di meteoriti. Si tratta di un frammento espulso da Marte milioni di anni fa a seguito dell'impatto con un asteroide, che ha viaggiato nello spazio per circa 140 milioni di chilometri prima di precipitare nel deserto africano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venduto all'asta frammento di Marte per 5 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: milioni - frammento - venduto - asta

Un frammento di roccia marziana “incredibilmente raro” - il più grande mai trovato sulla Terra - è stato venduto mercoledì all’asta a New York per la cifra astronomica di 5,28 milioni di dollari. Il meteorite, noto come NWA 16788, pesa 24,67 kg e misura 38 x 28 Vai su Facebook

Venduto all'asta frammento di Marte per per oltre 5 milioni di dollari Vai su X

Il meteorite marziano venduto all'asta per 5,3 milioni di dollari; Un frammento di Marte da record venduto per 4 milioni di euro; Il più grande meteorite marziano è stato venduto per 5,3 milioni di dollari.

Venduto all'asta frammento di Marte per 5 milioni di dollari - Un frammento di Marte dal valore scientifico e simbolico eccezionale ha conquistato il mercato internazionale dell'arte e della scienza: si ... Scrive iltempo.it

Il più grande meteorite marziano (passato per Arezzo) venduto all'asta per 4,5 milioni di euro: chi è il misterioso compratore? - Ben 221 dollari (190 euro) al grammo, per un totale di 5,3 milioni di dollari (4,57 milioni di euro) per un pezzo di Universo: è l'incredibile cifra alla quale è stato ... Segnala leggo.it