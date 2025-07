Calori | Leoni? Il calcio italiano è rimasto indietro Se devi spendere lo fai per un 2006 ma…

Alessandro Calori ha parlato delle qualitĂ di Giovanni Leoni in relazione alla sua valutazione da 40 milioni del Parma. Le dichiarazioni. Intervistato da Radio Sportiva, Alessandro Calori ha parlato del giovane difensore Giovanni Leoni, uno dei talenti piĂą promettenti del calcio italiano, su cui è forte l’interesse dell’ Inter. Calori ha aperto la sua riflessione partendo da un’analisi piĂą ampia del calcio italiano, sottolineando come il nostro paese sia rimasto un po’ indietro nella valorizzazione dei giovani. « Il calcio italiano è rimasto un po’ indietro, abbiamo paura di far giocare i giovani », ha detto Calori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calori : «Leoni? Il calcio italiano è rimasto indietro. Se devi spendere, lo fai per un 2006, ma…»

