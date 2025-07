Juventus | Sandro Tonali e Kessié opzioni di alto livello

Una strategia di mercato ambiziosa La Juventus si muove con determinazione sul mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo per la stagione 202526. Le indiscrezioni di mercato indicano un forte interesse per Sandro Tonali, talento italiano di spicco, anche se la pista più concreta porta a Franck Kessié, ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Sandro Tonali e Kessié, opzioni di alto livello

In questa notizia si parla di: juventus - sandro - tonali - kessié

Ancelotti si presenta: "Voglio far tornare il Brasile campione". Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro - `Voglio far tornare il Brasile campione`. Si è presentato così Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa da neo-ct della Seleçao, occasione.

Juventus su Wesley, l'esterno perfetto per Tudor: lo mandano Danilo e Alex Sandro - La Juventus ha messo nel mirino Wesley, laterale destro 21enne del Flamengo. Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di una pista destinata.

Wesley Juventus, il terzino esce allo scoperto: «So del loro interesse nei miei confronti, ne ho parlato con Danilo e Alex Sandro» - di Redazione JuventusNews24 Wesley Juventus, il terzino esce allo scoperto: «So del loro interesse nei miei confronti, ne ho parlato con Danilo e Alex Sandro».

Franck Kessie è pronto a tornare in Italia? La Juventus sta lavorando ad una doppia operazione che potrebbe portare la stella ivoriana ex Milan e Barcellona in Bianconero Leggete di più nel link nei commenti Vai su Facebook