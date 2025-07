Roma, 17 luglio 2025 - Dopo le varie ipotesi sullo stato di salute di Donald Trump, tra cui trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca o malattie renali o epatiche, fino all'Alzheimer, suggerito dal nipote, in seguito ad alcune foto che mostravano il presidente Usa con le scarpe slacciate per le caviglie molto gonfie o con un pesante make up per nascondere lividi e ferite sulla mano destra, è arrivata la versione meno catastrofica della Casa Bianca. La portavoce della White House, Karoline Leavitt, ha smontato le tesi di mali incurabili leggendo la lettera del medico curante davanti alla stampa, dopo che lo stesso Trump aveva fatto ha fatto valutare il gonfiore alle gambe inferiori al dottore: è una condizione benigna, si tratta di una insufficienza venosa cronica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La salute di Trump, la Casa Bianca frena le ipotesi catastrofiche: “Ha una insufficienza venosa cronica”