Cercano di rubare un chilometro di rame nella ditta | scoperti e arrestati in cinque

CAPANNORI – Non riescono a far entrare il rame rubato nel furgone e vengono scoperti. Erano tutti alla sbarra questa mattina (17 luglio) per la direttissima al tribunale di Lucca i cinque accusati di tentato furto in una ditta di Capannori, in provincia di Lucca. Nella notte di ieri i carabinieri del radiomobile della compagnia di Lucca hanno proceduto all’arresto di cinque uomini, due 49enni, un 39enne, un 32enne ed un 42enne, i primi quattro di origini romene, mentre l’ultimo è originario del Montenegro, tutti senza fissa dimora e già noti per reati contro il patrimonio, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

