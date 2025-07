Gaza attacco alla parrocchia | hanno colpito il parroco cosa succede

Un’ombra inaspettata ha avvolto un luogo di pace. Il fragore si è scagliato senza preavviso. Ha spezzato la quiete. Le persone hanno sentito un boato assordante. Hanno visto la polvere alzarsi in cielo. Nessuno si aspettava una tale violenza. La serenità è svanita in un istante. Un’onda di terrore ha travolto ogni cosa. Hanno cercato riparo. Hanno provato a capire. Il dolore si è diffuso rapidamente. La paura ha stretto i cuori. Le grida si sono mescolate al rumore delle macerie. Hanno cercato i propri cari. Hanno soccorso i feriti. Il fumo ha oscurato il cielo. Il silenzio è diventato assordante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, attacco alla parrocchia: hanno colpito il parroco, cosa succede

Morti (almeno 3) e feriti nell'attacco israeliano alla parrocchia cattolica di #Gaza. "Questa tragedia" sottolinea il Patriarcato latino di Gerusalemme "non è più grande o più terribile delle tante altre che hanno colpito Gaza". Cordoglio di #PapaLeoneXIV https://fid Vai su X

Il Messaggero. The News · Urgent News. Sono Saad Issa Kostandi Salameh, 60 anni, portinaio della parrocchia di Gaza, e Foumia Issa Latif Ayyad, un’anziana donna, le due vittime dell’attacco israeliano contro la chiesa della Sacra Famiglia nella Striscia di Vai su Facebook

Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, 3 morti. Ferito padre Romanelli - Casa Bianca: Trump ha chiamato Netanyahu per chiesa bombardata. La sua reazione non è stata positiva ha detto la portavoce della Casa Bianca; Attaccata l’unica chiesa cattolica di Gaza; Raid contro la parrocchia di Gaza. La condanna del Patriarcato di Gerusalemme.

Un raid israeliano colpisce l'unica chiesa cattolica di Gaza. Morti e feriti. La reazione vaticana - Il duro tono della nota della diocesi di Roma che chiede "misure diplomatiche per a ... ilfoglio.it scrive

Gaza: colpita parrocchia latina. Diocesi Roma, “comunità internazionale adotti misure diplomatiche per arrestare questo bagno di sangue” - La strategia israeliana non ha risparmiato neanche la Parrocchia latina della Sacra Famiglia". Lo riporta agensir.it