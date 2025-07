Ecco i FRITZ!Box pensati per la fibra per una connessione diretta ed ultra-velocità

Gli ultimi modelli di router pensati per la fibra, FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690 e FRITZ!Box 5590 fiber, possono essere collegati direttamente alla rete in fibra ottica eliminando la necessitĂ di ONT esterno e semplificando l’installazione per la massima performance e un’esperienza di navigazione superiore. L’utilizzo dei FRITZ!Box per la fibra offrono numerosi vantaggi: Installazione Semplificata: meno cavi e meno dispositivi significano un’installazione piĂą pulita e meno ingombrante;. Massime Prestazioni: eliminando un dispositivo intermedio (l’ONT esterno), si riducono i punti di potenziale perdita del segnale, migliorando la qualitĂ del collegamento e garantendo la massima velocitĂ e minima latenza possibile;. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ecco i FRITZ!Box pensati per la fibra per una connessione diretta ed ultra-velocitĂ