La vicenda di Alex Marangon, giovane di 25 anni originario di Marcon (Venezia), si è trasformata in un giallo dai contorni sempre piĂš complessi. La scoperta del suo corpo senza vita, in una mattina di inizio luglio 2024 sul letto del fiume Piave a Vidor (Treviso), aveva subito acceso l’attenzione delle autoritĂ e della comunitĂ locale. Dietro la quiete apparente di un paesaggio naturale si nascondeva una storia fatta di intrecci delicati tra culture lontane e le insidie delle sostanze psicotrope. Quella di Alex non era una semplice tragedia; era il punto d’arrivo di un percorso che aveva toccato mondi diversi, fino a culminare in un mistero ancora tutto da dipanare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità ”