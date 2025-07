Sotto i portici di Ravenna scatta lo scambio di droga | uno fugge l' altro viene preso e portato via

Controlli straordinari della Polizia a Ravenna: arrestato un tunisino per spaccio e fermato un trentenne con precedenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sotto i portici di Ravenna scatta lo scambio di droga: uno fugge, l'altro viene preso e portato via

In questa notizia si parla di: ravenna - sotto - portici - scatta

Nuovo sbarco di migranti a Ravenna, Mingozzi (Pri): "Dal Governo tre navi in 20 giorni, proprio sotto elezioni” - Dopo l’annuncio dell’arrivo a Ravenna della nave Humanity 1 con 125 profughi a bordo, il capolista del Pri alle elezioni comunali Giannantonio Mingozzi sottolinea come sia "quanto meno singolare che, in prossimità delle elezioni, il porto di Ravenna stia diventando, grazie alle scelte del Governo.

A Ravenna si conferma il reddito medio più alto della Romagna: ma oltre il 30% resta sotto i 15mila euro l'anno - Ravenna si conferma al top della Romagna per redditi medi, ma non mancano i problemi da risolvere dal punto di vista socio-economico.

Sotto i portici di Ravenna scatta lo scambio di droga: uno fugge, l'altro viene preso e portato via; Riesi: Notizie ed Eventi a Riesi.

Sotto i portici di Ravenna scatta lo scambio di droga: uno fugge, l'altro viene preso e portato via - Controlli straordinari della Polizia a Ravenna: arrestato un tunisino per spaccio e fermato un trentenne con precedenti. Scrive virgilio.it

Parcheggio selvaggio: "Auto sotto i portici" - Il Resto del Carlino - "Quando parliamo di decoro urbano, non ci sono solo cani e cartacce, ma anche auto parcheggiate sotto i portici a 100 metri scarsi in linea d’aria da un parcheggio gratuito da quasi 150 posti ... Segnala ilrestodelcarlino.it