Lookman Inter | nerazzurri pronti a rinforzare l’attacco ma le sfide sono ancora tante

L’Inter sta valutando l’acquisto di Lookman dall’Atalanta, ma la trattativa è complessa a causa delle richieste economiche. Il giornalista Stefano Agresti ha commentato l’i nteresse dell’ Inter per Ademola Lookman, ritenendo che l’attaccante nigeriano possa fare la differenza alla corte di Cristian Chivu. Agresti ha sottolineato che Lookman, grazie alle sue prestazioni straordinarie con l’ Atalanta, ha dimostrato di essere un giocatore capace di spostare gli equilibri, come dimostrato dalla sua prestazione in Europa League, quando segnò una tripletta contro il Bayer Leverkusen, squadra allenata da Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter: nerazzurri pronti a rinforzare l’attacco, ma le sfide sono ancora tante

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

? Trattativa avviata dall'Inter per arrivare ad Ademola Lookman. ? Il club nerazzurro avrebbe trovato un'intesa con il calciatore su un quinquennale fino al 2030 da 4 milioni l'anno. I nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo senza passare da una ce

CdS - #Lookman vuole l'Inter! I nerazzurri, forti dell'accordo con il nigeriano, offrono 40 mln, l'Atalanta ne chiede 50, si tratta. Il giocatore sogna di giocare accanto a Lautaro e Thuram. GdS - Lookman, l'#Inter c'è! Accordo col giocatore, pronti 40 mln ma ne ser

Inter, Lookman nel mirino. Il Milan batte su Vlahovic; Inter su Lookman, pronta offerta per l'Atalanta: le cifre; L’Inter fa sul serio per Lookman: accordo col giocatore, pronti 40 milioni per l’Atalanta.

Lookman, offerta ufficiale in 24/48 ore. Ingaggio ok: le cifre. L’intenzione dell’Inter… - Dopo giorni di contatti, i nerazzurri sono pronti a recapitare una prima offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Atalanta ... Scrive fcinter1908.it

Lookman all’Inter, presentata l’offerta all’Atalanta: cifre e dettagli dell’affare - Importanti novità riguardo l'affare tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman. Segnala spaziointer.it