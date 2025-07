Donati gli organi della piccola Summer morta nel tragico incidente in A1

FIRENZE – Dalla tragedia che ha colpito una famiglia intera sulla A1, nei pressi di Barberino del Mugello, è emerso un gesto di straordinaria generosità . Tra la notte del 16 e la mattina del 17 luglio, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sono state completate le procedure per la donazione degli organi della piccola Summer Visconti, la bambina di quattro anni deceduta a seguito del terribile incidente stradale avvenuto il 15 luglio. L’autorizzazione è arrivata dal giudice tutelare del tribunale di Firenze, consentendo ai medici di procedere nel rispetto delle norme. L’auto su cui viaggiava la famiglia, originaria di Gravellona Toce, in provincia di Verbania, si sarebbe fermata nella galleria probabilmente a causa di un problema tecnico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

