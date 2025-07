Juventus mercato infuocato | Sancho si avvicina spunta Rashford

La Juventus sta scaldando il mercato estivo con mosse audaci per rinforzare l’attacco. Jadon Sancho, talento del Manchester United, è sempre piĂą vicino a Torino. I bianconeri hanno intensificato i contatti con il club inglese, proponendo un’offerta da circa 17 milioni di euro per l’ala, il cui contratto scade nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, mercato infuocato: Sancho si avvicina, spunta Rashford

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - sancho - infuocato

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Calciomercato Juve, Weah e Alberto Costa in uscita. Suggestione Pubill, sondati altri due profili Una corsia da rifare: il gioiellino dell’Almeria, 22 anni, è da tempo pure nei radar di Milan e Wolverhampton A poco più di due settimane dalla partenza per il ritiro d Vai su Facebook

Calciomercato Inter quali sono le novità dietro l’affare Nico Gonzalez La situazione attuale; Juventus si avvicina a Sancho: offerta da 10 milioni più bonus al Manchester United; Jadon Sancho accende la frenesia del mercato mentre il Manchester United e la Juventus negoziano un affare clamoroso che cambierà le carte in tavola..

Sancho-Juventus, tutte le cifre dell'operazione: ingaggio e offerta al Manchester United - La Juventus e Jadon Sancho sperano presto di poter finalmente trovarsi, dopo che già l'estate scorsa (ma anche prima) il giocatore era stato vicino al. Riporta ilbianconero.com

Sancho Juventus ai dettagli: costo d’acquisto, buonuscita e ingaggio, tutti gli incastri sono in dirittura d’arrivo. Gli aggiornamenti - Sancho Juventus ai dettagli: costo d’acquisto, buonuscita e ingaggio, tutti gli incastri sono in dirittura d’arrivo. Scrive juventusnews24.com