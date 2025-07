‘Na sorpresa in cima a Palazzo Cavallo | sventola la bandiera… ma unn’era autorizzata!

A momenti veniva giù la torre da quanto son rimasti tutti a bocca aperta stamani. Su in cima a Palazzo Cavallo, accanto ai vessilli ufficiali (quelli boni, co’ timbro e bollo), sventolava bella bella ‘na bandiera palestinese. Chi ce l’ha messa? Boh! Nun si sa. Certo è che l’amministrazione comunale s’è svegliata col bandierone che salutava la città manco fosse il giro d’Italia. Il comitato Arezzo per Gaza, appena l’ha vista, ha fatto partire i cori da stadio: “Oh finalmente! L’amministrazione ha capito! L’hanno messa davvero! Bravi!”. Peccato però che da dentro il Comune nessuno ne sapesse una mazza. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - ‘Na sorpresa in cima a Palazzo Cavallo: sventola la bandiera… ma unn’era autorizzata!

