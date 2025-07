La rivelazione shock dell’ex difensore | Avevo un tumore Spalletti mi umiliò

“Tornai dopo il tumore e Spalletti mi disse questo”, la rivelazione dell’ex difensore della Roma sta facendo scalpore Trascorre serena, tra le amate campagne toscane, l’estate di Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli, reduce dall’esonero di ct della Nazionale, potrebbe tornare utile in corsa durante la stagione. Il natio di Certaldo gode di un background che impreziosisce il suo curriculum. In carriera, oltre ad aver vinto lo scudetto con il Napoli, in Italia vanta anche esperienze a Milano (Inter) e Roma. Nella Capitale, l’esperienza è stata duplice, ma durante la seconda ha creato piĂą di qualche malumore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - La rivelazione shock dell’ex difensore: “Avevo un tumore, Spalletti mi umiliò”

In questa notizia si parla di: spalletti - rivelazione - difensore - tumore

Milan, colpo dal Real? D’Amico si espone. Spalletti, che rivelazione. Maldini … - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 6 maggio 2025: tra campo, società e tanto calciomercato

Spalletti, la clamorosa rivelazione: «Il mio no al Milan? Non potevo fare la guerra ai tifosi dell’Inter…» - di Redazione Spalletti, la clamorosa rivelazione: «Il mio no al Milan? Non potevo fare la guerra ai tifosi dell’Inter…» Le parole dell’attuale ct della Nazionale.

La rivelazione shock dell’ex difensore: “Avevo un tumore, Spalletti mi umiliò”.

Castan racconta: "Dopo il tumore Spalletti mi mostrò una foto del Frosinone e mi disse che quello era il mio livello" - Leandro Castan, ex difensore brasiliano che ha giocato alla Roma dal 2012 al 2018 con prestiti a Sampdoria, Torino e Cagliari, ha parlato al Corriere della Sera ripercorrendo i bruttissimi momenti che ... Come scrive calciomercato.com

Leandro Castan, il tumore al cervello e Spalletti: “Tu con me non giochi più” - Un'esperienza traumatizzante, al di fuori del calcio, che nel mondo sportivo ha avuto ripercussioni, anche sui rapporti umani. Riporta toronews.net