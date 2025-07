Trump ha insufficienza venosa cronica

21.05 Donald Trump ha fatto valutare al suo medico un gonfiore alle parti inferiori delle gambe affermando che si tratta di una condizione benigna,una insufficienza venosa cronica, mentre un lieve livido alla mano è compatibile con frequenti strette di mano. Lo ha svelato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, leggendo la lettera del medico del presidente Usa e rispondendo alle foto comparse sui media che mostrano le caviglie gonfie di Trump e lividi sulle mani. Le funzioni cardiache, ha assicurato, sono normali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La salute di Trump, la Casa Bianca frena le ipotesi catastrofiche: “Ha una insufficienza venosa cronica” - Roma, 17 luglio 2025 - Dopo le varie ipotesi sullo stato di salute di Donald Trump, tra cui trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca o malattie renali o epatiche, fino all'Alzheimer, suggerito dal nipote, in seguito ad alcune foto che mostravano il presidente Usa con le scarpe slacciate per le caviglie molto gonfie o con un pesante make up per nascondere lividi e ferite sulla mano destra, è arrivata la versione meno catastrofica della Casa Bianca.

