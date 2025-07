Cisal Catania si prepara al congresso straordinario | al via la prima riunione operativa

Si è svolta a Catania la prima riunione operativa dei quadri dirigenti della Cisal provinciale, un importante passo verso la celebrazione del Congresso Straordinario previsto per il prossimo mese di ottobre. L’incontro, presieduto e coordinato da Giuseppe Badagliacca, dirigente regionale Cisal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Terme di Acireale, Cisal Catania: "Bene i fondi, ma ora servono tempi certi e il coinvolgimento dei lavoratori" - Slitta al 30 settembre 2025 il termine per la presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per il rilancio delle Terme di Acireale (e anche quelle di Sciacca).

Vivibilità urbana, ambiente e gestione dei rifiuti: la Cisal Catania chiede un tavolo tecnico - "Per migliorare la vivibilità urbana, l’ambiente e la gestione dei rifiuti nella città di Catania, è indispensabile adottare soluzioni che mirino a un approccio integrato e sostenibile, fondato sulla prevenzione, sul riuso, sul riciclo e su un corretto smaltimento finale.

