Terra dei Fuochi più controlli e nuove attrezzature

Nel pomeriggio odierno (17 luglio), presso il Palazzo di Governo di Napoli, si è svolta una riunione interprovinciale di coordinamento delle Forze di Polizia, convocata di intesa dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, per il rafforzamento del dispositivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

La mappa dei veleni, viaggio nella terra dei fuochi toscana - Una regione carica di veleni. Seppur riconosciuta a livello nazionale e internazionale come una delle zone più belle del mondo con una miriade di scorci da cartolina, la regione Toscana ha tante zone insospettabili 'attaccate' dall'inquinamento.

Rifiuti sversati in periferia: dossier per il commissario per la Terra dei Fuochi - Sopralluogo, nel pomeriggio di oggi (28 aprile), a Mondragone per fare il punto della situazione sulle criticità ambientali presenti sul territorio comunale.

L'Italia accetta la condanna per la Terra dei Fuochi, sentenza Cedu è definitiva - La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per la Terra dei Fuochi diventa esecutiva.

Terra dei Fuochi, rafforzato il piano straordinario dei controlli - Riunione del coordinamento delle forze di polizia con i prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe. Si legge su msn.com

Comitato in Prefettura, più controlli nella Terra dei Fuochi - Maggiori controlli sulla Terra dei Fuochi a partire da quelle zone che necessitano più di altre di un'attenzione mirata. ansa.it scrive