io del mare

Di Vincenzo Calafiore Una vita fa..! " Una volta che hai guardato il mare camminerai per strade da cui potrai sempre vederlo. PerchĂ© lì sei stato ed è lì che vuoi sempre tornare! " Vincenzo Calafiore Non c'era un giorno sia d'estate che d'inverno che io mancassi dalla riva. Per raggiungerti rubavo la prima bicicletta che trovavo e pedalavo come il vento per essere lì su quel pizzo di spiaggia di poca sabbia e di tanti sassi e scogli. E tu eri lì, sereno e placido, lambivi come fossero carezze gli scogli piccoli di color viola e verdi, ma di un verde scuro, vivo, intenso, come il profumo che tu emanavi e lasciavi nell'aria.

