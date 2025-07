Inchiesta urbanistica a Milano | tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala

Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: “Allucinante venirlo a sapere dai giornali”. Il nome del Sidaco di Milano Beppe Sala compare tra quelli degli indagati nell’inchiesta sull’urbanistica che scuote Palazzo Marino. Lo riporta Il Corriere della Sera, che cita due ipotesi di reato nei suoi confronti: false dichiarazioni e induzione indebita. “Allucinante saperlo dai giornali di essere indagato”, ha detto sempre a Il Corriere Beppe Sala. Il fascicolo, che  coinvolge 74 persone  tra amministratori, architetti e imprenditori, ha già portato a sei richieste di arresti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala

Proteste dei consiglieri comunali di Lega e Fratelli d'Italia e contestazioni da parte del pubblico in aula alla giunta e al sindaco Beppe Sala, indagato nell'inchiesta sull'urbanistica di Milano Vai su Facebook

