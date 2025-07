Risse spaccio e caos notturno | ecco cosa succedeva ogni sera nel bar più segnalato di Modena

Bar chiuso per 10 giorni a Modena: frequentato da pregiudicati e segnalato per microcriminalità , la Polizia interviene per la sicurezza pubblica.

Risse, spaccio e caos notturno: ecco cosa succedeva ogni sera nel bar più segnalato di Modena; Una chat tra i commercianti per segnalare i pericoli: Ma serve un presidio maggiore; Problemi di ordine pubblico in un bar in zona Novi Sad, serrande abbassate per 10 giorni.

Criminalità, il questionario: "Furti, spaccio e risse. Segnalateci le ... - Segnalateci le zone più pericolose della città" Iniziativa di Confcommercio e Siulp presentata ieri sotto il portico del collegio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Modena: giro di spaccio, 10 arresti - Polizia di Stato - Questa mattina i poliziotti della questura di Modena, durante un’operazione antidroga, ha effettuato 10 arresti e notificato 8 divieti di dimora per detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo poliziadistato.it