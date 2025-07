Avviato il piano di lavaggio delle strade catanesi con detergente profumato

L'assessorato comunale all'Ecologia del Comune di Catania, guidato da Massimo Pesce, ha predisposto un piano di lavaggio delle strade nei tre lotti in cui è suddivisa la città, in collaborazione con le aziende affidatarie del servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana. Ogni notte, a partire.

Il decoro urbano è una forma concreta di rispetto: per i cittadini, per i luoghi, per la città che vogliamo. Con “Quartiere Pulito 2025” abbiamo avviato un nuovo ciclo di interventi straordinari in tutte le Municipalità : strade e marciapiedi liberati dai rifiuti, sfalcio dell’ Vai su Facebook

