Amichevole del Bologna | subito doppietta di Immobile

Valles, 17 luglio 2025 – Prima sgambata ufficiale dei rossoblù in quota che sancisce di fatto la nascita del Bologna 2.0 targato Vincenzo italiano. La prima amichevole del ritiro estivo vede la squadra opposta al Gitschberg Jochtal, formazione che milita nel campionato di Promozione locale, avversario già affrontato nel 2023 quando per la prima volta il club di Saputo era salito a Valles per la preparazione. All'epoca era terminata 13-0 mentre oggi sono 8 le reti rifilate da Ndoye e compagni alla squadra di Rio Pusteria. Niente 4-3-3 dal 1' per Italiano che ha scelto invece il già rodato 4-2-3-1 con il redivivo El Azzouzi a fare coppia al centro con l'instancabile Freuler e anche il ritorno di Posch, schierato centrale e non più terzino.

Bologna: il 9 agosto amichevole contro lo Stoccarda, mentre si intensificano i rumors di mercato - I freschi vincitori della Coppa Italia contro i neo vincitori della DFB Pokal: una sorta di antipasto della prossima Europa League quello che andrà in scena sabato 9 agosto, quando i ragazzi di mister Italiano saranno di scena alle ore 17 alla MHP Arena di Stoccarda.

Estate rossoblù: Bologna sfida lo Stoccarda in amichevole di lusso - Prende forma l’estate rossoblù. Dopo le date del ritiro, ecco quella della prima amichevole di lusso, anticipazione della prossima Europa League.

Bologna, il 16 agosto amichevole al Dall’Ara - Dopo le prime scampagnate di Valles contro il Gitschberg di giovedì 17 alle ore 18 (12€ l’ingresso, gratis per gli under 14), la Virtus Verona di domenica 20 alle 17 (sempre 12€ il biglietto, con entrata gratuita per gli under 14) e il triangolare con Sassuolo e Sudtirol in programma allo stadio.

