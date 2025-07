Giovanni Sessa nominato Tesoriere di IN Arch | un salernitano ai vertici dell’architettura nazionale

Un importante traguardo nazionale per l’imprenditoria salernitana. Giovanni Sessa, alla guida della storica azienda di impiantistica Cicalese Impianti, è stato nominato Tesoriere dell’Istituto Nazionale di Architettura (INArch), uno degli enti culturali e tecnici piĂą prestigiosi del settore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Giovanni Sessa nominato Tesoriere di IN/Arch: un salernitano ai vertici dell’architettura nazionale; CONSIGLIO NAZIONALE ANCE, PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI PER ANCE AIES SALERNO; Il prof. Ettore Sessa nominato Presidente dell’Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea (AAA/Italia).

