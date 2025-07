Collanine strappate al collo in centro a Bologna | pedina le vittime e le aggredisce alle spalle

Un giovane egiziano è stato fermato dalla Polizia a Bologna per due rapine con aggressione avvenute nel centro cittadino tra giugno e luglio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Collanine strappate al collo in centro a Bologna: pedina le vittime e le aggredisce alle spalle

