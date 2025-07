Alice Leccioli si laurea | Un nuovo traguardo per la giovane che ha emozionato l' Italia

Con una tesi dal titolo 'Il mito di Lilith: la prima donna a dire no', la copparese Alice Leccioli si è brillantemente laureata in Lettere, arti e archeologia. Nella mattinata di giovedì 17 luglio, in una delle sedi dell'Università di Ferrara in via Adelardi a Ferrara, si è tenuta la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it