Inchiesta Milano Meloni su Sala | Un avviso di garanzia non può portare alle dimissioni

Un avviso di garanzia non deve portare “l’automatismo delle dimissioni “. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1 parla per la prima volta dell’inchiesta sul sistema dei presunti abusi urbanistici a Milano che ha travolto Beppe Sala e la sua giunta. La premier non chiede al sindaco di lasciare la poltrona: “Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati”. Ma aggiunge: “Credo siano scelte che anche il sindaco debba fare sulla base della sua capacitĂ , in questo scenario, di governare al meglio”. Il messaggio di Meloni è chiaro: “La mia posizione è quella che ho sempre su questi casi, penso che la magistratura debba fare il suo corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Milano, Meloni su Sala: “Un avviso di garanzia non può portare alle dimissioni”

In questa notizia si parla di: inchiesta - milano - meloni - sala

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Inchiesta sull'urbanistica a #Milano, indagato anche il sindaco Sala. Meloni: "che il sindaco a livello politico tragga le conseguenze" ... Vai su X

Ignazio La Russa: "La giunta Sala è inadeguata a Milano". Così il presidente del Senato commenta l'inchiesta sull'urbanistica Vai su Facebook

Caso urbanistica a Milano, proteste in Consiglio contro Sala. Meloni: «Decida in base alle capacità , no all'automatismo avviso di garanzia-dimissioni» | Le ultime notizie in diretta; Inchiesta urbanistica, sindaco indagato. Assessore Tancredi a Sala: “Disponibile a dimettermi”; Inchiesta urbanistica, una nuova Tangentopoli? Ecco le reazioni.

Milano, Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Meloni: "No automatismo avviso di garanzia-dimissioni" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze" ... Secondo msn.com

L'urbanistica di Milano sotto accusa, anche Sala tra i 74 indagati - Per i pm il patrocinio deliberato proposto da Sala sarebbe stato uno strumento per raggirare le regole. Riporta ansa.it