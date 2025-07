Tragedia in mare | muore dopo un malore a bordo Vincenzo Gorgoglione 35enne militare della Marina

«A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Capo di 3a classe Vincenzo Gorgoglione della Marina Militare (35enne originario della provincia di Matera ), mancato a causa di un malore mentre prestava servizio in navigazione con la sua unitĂ navale nel Mediterraneo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in mare: muore dopo un malore a bordo Vincenzo Gorgoglione, 35enne militare della Marina

