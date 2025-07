Incontro De Luca-Schlein sì a Roberto Fico candidato regione Campania di PD e M5s ma il governatore | Si segua il mio programma

Ok a Fico candidato, come anticipato dal Giornale d'Italia. De Luca vorrebbe che si continui a seguire il suo programma, soprattutto in merito alla sanità, con la costruzione dei nuovi ospedali, e ai rifiuti e lo smaltimento delle ecoballe De Luca e Schlein hanno avuto un incontro a Roma nel.

ESCLUSIVA/ Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni - Tempo di lettura: < 1 minuto di Redazione Politica A quanto apprende Anteprima24.it, è previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein per discutere delle Regionali in Campania.

“Analfabeti, ciucci: mi devono sparare se mi accordo col Pd!”. De Luca sente l’odore del sangue: Schlein trema, Fico s’ammoscia - “Analfabeti, ciucci: noi non siamo in vendita!”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sente l’odore del sangue e attacca il Pd, nei giorni in cui il centrosinistra cerca di accerchiarlo provando a strappargli il via libera alla candidatura del grillino Roberto Fico.

De Luca, lo strappo con Schlein. E ora lo sceriffo corre da solo in Campania - Un po' come succede a teatro, i protagonisti usano il prologo per prepararsi all'ingresso in scena. Di diritto la prima mossa spetta a Vincenzo De Luca, la vecchia volpe del palcoscenico.

