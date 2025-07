Napoli scatenato appuntamento pianificato | si vuole chiudere

Il Napoli ha fa fissato l’appuntamento per chiudere un altro colpo in sede di calciomercato. Il Napoli non si vuole fermare in sede di calciomercato. Basta pensare che, dopo quelle di oggi di Lorenzo Lucca, domani a Villa Stuart ci saranno anche le visite mediche di Sam Beukema. Il centrale olandese, dunque, verrĂ Â nella squadra agli ordini di Antonio Conte per una cifra intorno ai 32 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, dunque, hanno chiuso la bellezza di cinque acquisti fino a questo momento. Tuttavia, il Napoli ha tutta l’intenzione di chiudere un altro colpo in tempi davvero brevi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, appuntamento pianificato: si vuole chiudere

In questa notizia si parla di: napoli - appuntamento - vuole - chiudere

Napoli, startup e giornalismo: l’innovazione accelera. Oggi appuntamento nella sede del Sugc - Oggi, mercoledì 30 aprile alle ore 18, Napoli torna a essere protagonista dell’innovazione civica con l’edizione di aprile di NAStartUpLive, l’evento mensile gratuito dedicato alle startup e al talento imprenditoriale, che per l’occasione si svolgerà nel cuore storico della città , tra Spaccanapoli e Piazza del Gesù.

“Scarabocchi” di Chiello: un album in uscita e l’appuntamento a Napoli alla Casa della Musica - Il rap italiano si prepara ad accogliere “Scarabocchi”, il nuovo album di inediti di Chiello, disponibile da venerdì 2 maggio in formato CD e vinile (Island Records/Universal Music Italia).

America’s Cup, nel 2027 appuntamento storico a Napoli - L’appuntamento è fissato per il 2027, ma l’entusiasmo è già alle stelle: Napoli ospiterà per la prima volta nella sua storia l’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo.

Il Napoli vuole chiudere in giornata l'affare per Sam Beukema Come riportato da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, il club azzurro è pronto a offrire 30 milioni più 2 di bonus per il centrale del Bologna, migliorando sensibilm Vai su X

Il Napoli vuole chiudere in giornata l'affare per Sam Beukema Come riportato da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, il club azzurro è pronto a offrire 30 milioni più 2 di bonus per il centrale del Bologna, migliorando sensibilm Vai su Facebook

NM LIVE - De Luca: “Osimhen? Il Napoli vuole chiudere questo capitolo, speriamo si possa risolvere presto”; Affare Juanlu, Moretto: Nuovo appuntamento ufficiale tra Napoli e Siviglia in 48-72 ore, distanza minima e c'è già l'accordo col calciatore!; Napoli, Manna in Spagna per un difensore spagnolo.

Napoli a un passo dal colpo Lucca in attacco, via libera dell’Udinese: cosa manca per chiudere l’affare - Affare vicinissimo alla chiusura con l’Udinese che ha accettato la proposta degli azzurri: manca un ultimo tassello. fanpage.it scrive

Napoli, Cesarano annuncia: "Stanno per chiudere" - Rino Cesarano, giornalista e firma storica del Corriere dello Sport, ha pubblicato un messaggio solo apparentemente enigmatico. Come scrive msn.com