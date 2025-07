Gagliotti contro Michele e Elena in Un posto al sole

Gagliotti inveisce contro Michele ed Elena e annuncia che bloccherà tutte le pubblicità . A questo punto per Roberto e Marina si ripropone il problema di trovare nuovi sponsor. Ma Elena è gia al lavoro per questo, anche se ci vorrà del tempo. Giulia invece ha trovato un’altra soluzione per Luca, prima di arrivare a quella definitiva col ricovero in una struttura specializzata. Sorvegliarlo con delle telecamere in casa. Lui inizialmente reagisce malissimo, ma alla fine si convince: una scelta un po' invasiva, rispetto alla sua libertà , ma che può darne un pò di più Giulia e gli altri. La sensitiva invece lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gagliotti contro Michele e Elena in Un posto al sole

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2025: Roberto corre ai ripari e assume Elena per frenare Gagliotti - Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 maggio 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Roberto proporrà a Elena di lavorare per lui affinché la ragazza, con il suo fascino, tenga sotto controllo Gagliotti.

Un posto al sole: Roberto ingaggia Elena per controllare Gagliotti e nuovi intrighi - Le prossime puntate di Un posto al sole porteranno in primo piano la saga di Gagliotti e dei Cantieri, intrecciando la trama con l’arrivo di nuovi personaggi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena e Gagliotti sempre più vicini ma tutto finirà in tragedia? - Nelle puntate di Un Posto al Sole sta per nascere una nuova coppia, formata da Elena e Gennaro. La Giordano si lascerà lusingare dalla corte di Gagliotti e ignorerà tutti i consigli di stare attenta da parte della sua famiglia.

Un posto al sole, trama 18 luglio 2025: Elena a Filippo, “non lasciare solo tuo padre!” - Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 18 luglio 2025 Michele (Alberto Rossi) si impegna nella ricerca di un elemento che possa chiarire il mistero della scomparsa di Assan ... Scrive msn.com

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2025: Elena rivolge a Filippo una toccante preghiera - Nell'episodio della Soap di Rai3 Elena pregherà Filippo di non abbandonare Roberto in questo momento difficile m ... Come scrive msn.com