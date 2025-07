Juventus Kaio Jorge brilla al Cruzeiro | Gabigol in ombra

Kaio Jorge, ex talento della Juventus, sta vivendo una stagione straordinaria al Cruzeiro. Dopo un percorso travagliato a Torino, segnato da infortuni e poche opportunità, il giovane brasiliano ha trovato la sua dimensione in patria. Con 11 gol e 4 assist in 20 partite, Kaio ha conquistato i tifosi e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kaio Jorge brilla al Cruzeiro: Gabigol in ombra

La Juventus è ancora senza un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli però sta portando avanti il mercato dei bianconeri da soli e sta operando quasi in tutti i settori:

