Gara d’appalto bar a scuola da rifare Anac | il valore economico non è coerente con i criteri stabiliti

L’AutoritĂ Nazionale Anticorruzione ha richiesto una nuova procedura di gara per la concessione del servizio di ristoro internobar di un liceo di Roma. La decisione è stata formalizzata attraverso il parere di precontenzioso n. 273, adottato dal Consiglio dell’AutoritĂ il 9 luglio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

