WhatsApp arriva una novità assoluta | Cos’è il post interattivo

WhatsApp si prepara a un aggiornamento significativo con l’arrivo dell’estate. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo ha rilasciato per gli sviluppatori la versione beta 2.25.21.8 per Android, che include una novità pensata per migliorare l’interazione all’interno dei canali: il box per domande aperte. Questa nuova funzione permetterà agli amministratori di canali di ricevere risposte non più limitate a opzioni predefinite, ma personalizzate e articolate, dando così agli utenti la possibilità di esprimersi con messaggi liberi. Si tratta di un cambiamento importante che si ispira al sistema già noto su Instagram nelle stories, confermando la strategia di Meta di uniformare l’esperienza d’uso su tutte le sue piattaforme e di favorire una comunicazione più diretta e fluida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - WhatsApp, arriva una novità assoluta: “Cos’è il post interattivo”

