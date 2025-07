Il trailer di Mortal Kombat 2 alimenta la più grande teoria su Cole Young

È appena uscito il primo trailer di Mortal Kombat 2, che conferma la teoria più accreditata su Cole Young che circolava prima dell’uscita del sequel. Dato che Cole Young era il protagonista del film Mortal Kombat del 2021, c’erano molte speculazioni sul suo ruolo nel sequel, ma il primo trailer potrebbe aver fornito qualche indizio. Mentre molti personaggi del roster di Mortal Kombat vengono aggiunti al film Mortal Kombat 2, l’aggiunta più importante è senza dubbio Johnny Cage interpretato da Karl Urban. Il trailer di Mortal Kombat 2 è incentrato quasi interamente sulla storia di Johnny Cage, con il personaggio interpretato da Karl Urban al centro della campagna di marketing del film finora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

