Equitazione Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli

L’ Italia è tra le 10 finaliste del concorso a squadre degli Europei senior 2025 di salto ostacoli dell’equitazione, in corso a La Coruña, in Spagna, mentre tra i 50 binomi che superano la prima scrematura del concorso individuale ci sono ben 3 azzurri. La squadra azzurra dello chef d’equipe Marco Bergomi perde tre posizioni rispetto al piazzamento della prima giornata, scivolando all’ottavo posto con 17.93 penalità , restando comunque in top ten e potendo così andare a giocarsi domani le medaglie della gara riservata ai team. L’impresa, però, sarà ardua, dato che l’Italia potrà contare su 3 soli binomi, a causa del ritiro di Paolo Paini su Casal Dorato, giunto a causa dei postumi della caduta patita nella prima giornata di gare, inoltre il distacco dalla zona podio al termine della seconda prova diventa importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli

In questa notizia si parla di: equitazione - italia - europei - salto

Equitazione, definito il quartetto dell’Italia per la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena - Venerdì 23 maggio, dalle ore 14.30, si disputerà la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, concorso equestre di salto ostacoli di categoria CSIO5* in programma a Roma: sebbene le iscrizioni chiudano lunedì 5 maggio, l’Italia ha già definito il quartetto in gara.

Equitazione: i convocati dell’Italia a titolo individuale per il Piazza di Siena 2025 - Continua nell’equitazione italiana la marcia d’avvicinamento all’attesissimo Piazza di Siena 2025. L’evento capitolino che si terrà dal 22 al 25 maggio prossimi, relativo al salto ostacoli, vedrà tanti dei migliori cavalieri e delle migliori amazzoni sfidarsi sul percorso collocato a Villa Borghese.

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna il colpo nella Coppa delle Nazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni, concorso a squadre presente all’interno del programma del Piazza di Siena 2025.

3° posto anche nella prova Individuale per Noah Philips De Vuyst ai Campionati Europei di Riesenbeck International Jane Richard Federazione Italiana Sport Equestri #equitazione #saltoostacoli #sportequestri #saltoostacolicavalli #fisepiemont Vai su Facebook

Europei Salto Ostacoli: A La Coruña Team Italia al quinto posto provvisorio. Giulia Martinengo Marquet nella ‘top ten’ individuale; Equitazione, Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli; Equitazione, scelto il Team Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruna.

Equitazione, scelto il Team Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruna - Ancora poche ore e il sipario sui Longines FEI Jumping European Championship in programma questa settimana (16- Scrive msn.com

Salto ostacoli: Europei a La Coruña. Paini non sarà al via nella seconda prova - Paolo Paini non sarà in campo nella seconda prova di oggi, giovedì 17 luglio, del Campionato d’Europa di salto ostacoli in corso di svolgimento a La Coruña in Spagna. Segnala fise.it