Juventus | Morten Hjulmand per il centrocampo?

Un obiettivo di spessore La Juventus è attiva sul mercato estivo, con Morten Hjulmand, talentuoso centrocampista danese, tra i principali obiettivi per rinforzare la mediana. Le indiscrezioni di mercato confermano che il club bianconero ha avviato contatti per sondare la possibilitĂ di portare il giocatore a Torino. Damien Comolli, al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Morten Hjulmand per il centrocampo?

In questa notizia si parla di: juventus - morten - hjulmand - centrocampo

Juventus: Morten Hjulmand per dominare la Serie A - Un colpo per scaldare Torino Morten Hjulmand è il nome che infiamma Torino. Le voci di mercato, sparse sui social come X, lo indicano come un obiettivo chiave.

#Calciomercato: La #Juventus continua a pensare a Morten #Hjulmand per il centrocampo. Proposto anche Valentin #Rongier (@MatteMoretto) #Transfers Vai su X

Morten Hjulmand alla Juventus: arriva l’annuncio UFFICIALE ULTIMA ORA https://bit.ly/40iaO1u Vai su Facebook

Hjulmand-Juventus 2025: tutto sul possibile trasferimento dell'ex Lecce; Juventus decisa su Hjulmand, intesa possibile con lo Sporting; Romano: “Juve, forte gradimento e contatti diretti per Hjulmand, la situazione per Andre…”.

Juve-Hjulmand, Dumfries-Barça, altro Brown per il Milan: mercato di oggi ?? | OneFootball - Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri hanno confermato al suo entourage l’interesse pri ... Da onefootball.com

Juventus decisa su Hjulmand, intesa possibile con lo Sporting - La Juventus spinge per Morten Hjulmand: contatti avviati con lo Sporting CP, il danese ha già dato il suo sì al trasferimento. Lo riporta europacalcio.it